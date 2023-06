Rossella Balsamo presenta "Una vita da vivere" allo Spazio Donna WeWorld

Venerdì 16 giugno a Pescara si terrà la presentazione del libro "Una vita da vivere" (Quid Edizioni) di Rossella Balsamo, noto medico di base a Spoltore. Modererà l'incontro la giornalista pescarese Alessandra Renzetti. In sede sarà possibile acquistare il libro e il ricavato aiuterà l'Agbe - Associazione Genitori Bambini Emopatici. In questo romanzo, dolce e commovente, c'è un sentimento che fa da collante durante tutto il percorso ed è l'amore che risulta essere forte verso la famiglia, verso i propri figli, verso il proprio lavoro che, malgrado le tante difficoltà è una missione da portare avanti con grande attenzione e senso di responsabilità.

Il viaggio autobiografico che ne risulta, percorso dalla Puglia all'Abruzzo, nella fattispecie a Spoltore, rivela misteri che tormentano la protagonista intenzionata però a far luce su ciò che le nega la tranquillità, e a sua volta si affiderà nelle mani competenti di chi la indirizza verso una conoscenza approfondita di un mondo straordinariamente incrociato con la sua esistenza. Aveva consegnato proprio a lui una promessa: svelare la realtà solo a chi l'avrebbe potuta raccontare.

Sogni rivelatori di un passato che non sono della stessa protagonista sono gli "input" per approfondire e quindi aiutare una dottoressa a capire qual è il mistero che la tormenta da tutta la vita. La sua infanzia tornerà a galla intrecciandosi con quella di una giovane ebrea, morta in un capo di concentramento, Rache'el, nata libera e di corsa reclusa a Sonnenburg. La sua tenacia e l'aiuto di una donna, la condurranno al compimento del suo voto. Sogni, visioni, viaggi nella memoria e pagine intense di storia, sono il tramite che la protagonista utilizza per risolvere misteri che si tramandano nelle famiglie coinvolte nel racconto.

Affrontare la verità, seppur dolorosa, riporterà pace negli animi tormentati. Rossella Balsamo nasce a San Paolo di Civitate (Fg) il 12 marzo del 1968, dove rimane fino all'età di 14 anni. Si trasferisce poi a Pescara dove frequenta il liceo classico D'Annunzio, si laurea in medicina e chirurgia a La Sapienza di Roma ed esercita a Spoltore la sua attività di medico di medicina Generale da oltre 10 anni. Sposata e madre di due figli, ha deciso di realizzare e perseguire quello che era il suo sogno fin da bambina: scrivere romanzi.