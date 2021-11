Roberta Bruzzone al convegno “Il disagio giovanile. Aspetti psicologici e giuridico-criminologici”

Venerdì 3 dicembre Ami Abruzzo – Avvocati Matrimonialisti Italiani organizza il convegno intitolato “Il disagio giovanile. Aspetti psicologici e giuridico-criminologici. Cause e strategie preventive”. L'incontro si svolgerà nel Comune di Pescara. Tra i numerosi relatori coinvolti ci sarà anche Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa investigativa.

Inoltre parteciperanno Stefano Ferracuti, psichiatra e Professore associato di psichiatria clinica all'università “La Sapienza” di Roma, Cristina Angrisano, presidente del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, Giuseppe Orfanelli, psicologo e psicoterapeuta esperto in psicologia preadolescenziale e adolescienziale, l’avvocato Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law,, Annateresa Rocchi, già dirigente scolastico e oggi presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Antihater, l’avvocato Anna Ida Piccirilli, esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori, Laura Di Nicola, insegnante, e l’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente dell’Ami Nazionale.

Il convegno si propone di mettere a fuoco un argomento difficile ma realizzabile e soprattutto fondamentale nella sfera sociale odierna: dimostrare che la sinergia tra differenti professionalità (magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri ed insegnanti) può riuscire ad abbattere i muri dell’indifferenza - e arginare e prevenire tutte le forme del disagio giovanile - per aiutare, guidare e formare il senso di responsabilità e di coscienza critica degli adolescenti. Il convegno è in corso di accreditamento dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara (un credito è di deontologia).