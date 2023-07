Risveglio musicale e colazione in amicizia all'alba al Niki Beach

Risveglio musicale e colazione in amicizia: il Club Inner Wheel di Pescara, in collaborazione con il conservatorio di musica "Luisa D'Annunzio", organizza un suggestivo concerto all'alba che si terrà sabato 22 luglio alle ore 5,45 sulla terrazza del Niki Beach Club, con la partecipazione di Dafne Nardella e Flavia Iezzi.

I fondi raccolti saranno destinati al progetto “La performance artistica per uscire dal disagio giovanile”. La segretaria del Club Inner Wheel di Pescara, Nicoletta Raimondi, invita tutti a partecipare. Contributo minimo di 15 euro.