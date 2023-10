Rischio amianto in edilizia, se ne parla in un convegno all'ospedale

Sabato 4 novembre, all’ospedale di Pescara, si terrà un convegno dal titolo "Rischio amianto in edilizia. Tutela dei lavoratori e della popolazione durante le operazioni di bonifica”, tema di salute pubblica di grande attualità. Il convegno sarà un momento di approfondimento e di confronto per favorire l’adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori e della popolazione in linea con quanto indicato nel Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025. È con questo obiettivo che il dipartimento sanità della Regione Abruzzo, insieme al servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, promuove l’incontro, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione del Piano Regionale di Prevenzione.

La presenza di amianto in edifici e impianti realizzati tra gli anni ‘50 e il 1992 infatti, è una problematica ancora molto diffusa e l’esposizione professionale nelle attività di bonifica e di manutenzione può rappresentare un fattore di rischio a lungo termine, con possibili ricadute future sullo stato di salute dei soggetti esposti. Le sottilissime polveri di amianto, se rilasciate nell’aria, possono infatti essere inalate e provocare danni a carico dell’apparato respiratorio. Gli effetti sulla salute possono manifestarsi anche a distanza di molti anni dall’esposizione, spesso con conseguenze irreparabili.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi a cura del dirigente del servizio prevenzione sanitaria e medicina territoriale del dipartimento sanità della Regione Abruzzo, Franco Caracciolo, e dei direttori/responsabili dei servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl abruzzesi – Nicola Briga Rita Vecchiola, Marco Marinelli e Alcide Massaro. Il convegno, moderato da Cinzia Anna Cianfaglione, si articolerà in due sessioni.

La prima si aprirà con un focus sull’edilizia, a cura di Elpidio Maria Garzillo e Antonio Spacone per offrire supporto alle imprese nelle attività di valutazione del rischio e nell’adozione delle buone prassi e fornirà un quadro sui principali riferimenti normativi e obblighi di legge in tema di amianto e sull’esposizione professionale e cenni su malattie asbesto-correlate. La seconda sessione verterà sull’effetto sinergico tra fumo e amianto, sull’importanza delle misure di protezione e prevenzione, sull’attività di vigilanza con focus sulle criticità ricorrenti nei cantieri di bonifica dell’amianto e sui campionamenti analitici dei materiali da bonificare, sulle misure di sanità pubblica e di corretta gestione dei rifiuti.