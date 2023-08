Remo Rapino racconta gli "ultimi" di Fubbàll alla libreria Mondadori

Lo scrittore abruzzese Remo Rapino, vincitore del Campiello nel 2020, racconterà dodici calciatori “minori” nel suo ultimo libro pubblicato da minimum fax, "Fubbàll", sabato 2 settembre alla Mondadori di Pescara. Nel volume si parla di dodici storie e della formazione di una squadra di calcio, ruolo per ruolo, più un allenatore: a dialogare con Rapino sarà la giornalista Alessandra Renzetti. Tra gli ospiti è il caso di dire che "scenderanno in campo" anche Angelo Nicolò, presidente della Gladius Pescara Centro Tecnico Ac Milan, e Michele Galanti, responsabile Magister calcio femminile esempi virtuosi di un percorso di crescita per i loro ragazzi.

Al centro del nuovo lavoro di Rapino ci sono le storie di provincia di quando il "fubbàll" aveva le ali, i campi erano di terra e polvere e i numeri sulle maglie andavano dall’1 all’11; storie tenere e allegre di gente che correva per non dover pensare al filo spinato che avvolgeva le giornate, un’umanità manovale e derelitta che aveva avuto tanti guai e qualche lampo di celebrità e portava come bandiere le leggende di una volta: Gigi Meroni, Gigi Riva, Nilton Santos. Con questo libro Remo Rapino compone un album di figurine di quelli delle ultime file: piccole biografie di calciatori non illustri, brutti, storti, anonimi.

Vecchi mobili tarlati dall’età e dai ricordi. Giocatori tristi che non hanno mai vinto. Una squadra di esclusi, che non si trovano in campionato: eppure ad ascoltarne le voci si ascolta tutto il canto di nostalgia per i debutti, le promesse mancate, gli infortuni e le altre imboscate della sorte, i rari colpi andati a segno, insomma per quel tempo in cui tra gli uomini c’era un rispetto, un trattarsi da pari a pari, qualunque fosse il loro stato: "E proverete la speranza che questo tempo, dove si poteva giocarsela finché si aveva fiato, possa ancora tornare".

Per l'occasione il riferimento a "Valdès" (Tetra) sempre dello stesso Rapino, è quasi scontato. Cile, fine anni Cinquanta, Garcilaso Boscán ha perso molti treni nella vita, ma di una cosa è certo: il ragazzo con le gambe da grillo e il muso di lepre diventerà un calciatore. Francisco Valdés, quattordici anni da compiere, porta sulle spalle magre il peso della miseria di suo nonno e degli abitanti delle 'poblaciones', eppure sembra danzare in campo.?

Quando nel 1973 il Cile vivrà i suoi giorni feroci, Francisco, ormai entrato nelle fila della squadra del Colo-Colo, capirà quanto è complesso essere eroi se il ferro si fa tutt’uno con la carne. In Valdés Remo Rapino sembra dire che la poesia, come il calcio, è soprattutto gioco: lo fa con una lingua affabulatoria ed elegante come un sombrero. Tramite lo sport racconta la dittatura, le illusioni e gli orizzonti perduti di una generazione di niños cileni.