"Raccontiamo Pescara" con Licio Di Biase all'auditorium Cerulli

Sabato 14 ottobre alle ore 17.30, nell'auditorium Cerulli, lo scrittore e storico Licio Di Biase (foto) terrà un incontro pubblico sulla storia di Pescara. Presenterà la giornalista Mila Cantagallo. Per i saluti istituzionali ci saranno l'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, il docente universitario Pasquale Tunzi, lo storico e già preside Eliseo Marrone, e il titolare della ditta D'Amico (Parrozzo) Pierluigi Francini.

Successivamente ci sarà una performance teatrale scritta dalla stessa Mila Cantagallo e che vedrà in scena le attrici Rossella Micolitti e Assunta Dezio. Tutto questo mentre Di Biase narrerà la nostra storia. Ingresso libero. Un appuntamento assolutamente da non perdere. Organizza l'associazione culturale PescaraTutela. Posti limitati, sarà necessario prenotare la propria presenza per poter assistere all'evento.