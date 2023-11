"Raccontare le povertà", convegno all'Aurum

Sabato 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 13:30 nella Sala Tosti dell'Aurum in occasione della VII giornata mondiale dei poveri e della giornata nazionale per la colletta alimentare, avrà luogo il convegno “Raccontare le povertà”, organizzato e promosso dalla Caritas diocesana di Pescara-Penne in collaborazione con il Banco Alimentare d’Abruzzo.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Pescara, è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e avrà valore per l’acquisizione di 4 crediti del triennio formativo 2023-2025 dei giornalisti iscritti all’albo. Per informazioni scrivere a comunicazione@ caritaspescara.it. Il nucleo narrativo della mattinata di lavori sarà la discussione nel campo della comunicazione e dell’informazione in merito al racconto delle povertà e delle fragilità sociali che quotidianamente sono presenti nelle nostre comunità.

Tra i relatori si segnalano Federica De Lauso di Caritas Italiana, che presenterà i dati del report nazionale sulla povertà 2023 dal titolo "Tutto da perdere", e il giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi.

Spesso la narrazione politica pone le povertà al centro di un dibattito strumentale che rischia di attivare processi di guerra al povero più che alla povertà stessa. Compito dell’informazione è dunque quello di riportare alla sua giusta dimensione il racconto delle fragilità umane, comprendendo che dietro ogni dato statistico sulle povertà si cela una persona con i suoi drammi e fatiche, e rifiutando la tentazione di ridurre le povertà a scorretto mezzo di opportunità politica.