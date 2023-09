Giornate europee del patrimonio 2023 a Pescara e Tocco da Casauria: il programma

Sono decine gli appuntamenti che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha organizzato in occasione della due giorni delle Giornate europee del Patrimonio. Oltre a Nocciano e Civitaquana arriva adesso la notizia che l'iniziativa riguarderà pure Pescara e Tocco da Casauria. ?I visitatori potranno usufruire di visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie. Sabato 23 settembre a Pescara, dalle 20 alle 23 in collaborazione con la Fondazione Summa, sarà possibile effettuare una visita guidata serale e gratuita allo studio del compianto artista Franco Summa (foto), per scoprire le sue opere ispirate al tema dell’arte ambientale, che ha trovato negli spazi urbani uno specifico campo di intervento.

Nella stessa giornata, invece, dalle 9.30 alle 13.30 sarà possibile visitare il museo civico “Pina Di Roberto” a Tocco da Casauria. L’evento è rivolto principalmente ai ragazzi delle scuole primarie di secondo grado, che saranno accompagnati alla scoperta della storia dell’antica Interpromium e del suo territorio attraverso i materiali archeologici esposti nel museo. Le vetrine di questa piccola struttura ospitano infatti una consistente quantità di manufatti recuperati nel corso di diverse campagne di scavo tra gli anni ’80 del secolo scorso e il 2006, e pertinenti a diversi contesti tra cui l’abitato e la necropoli di Madonna degli Angeli, con diverse fasi cronologiche tra l’età del Ferro e la romanizzazione, e le tombe a grotticella ellenistiche della località Villa Bonanni; in esposizione anche uno scheletro di una deposizione femminile per cui è in corso un’operazione di ricostruzione cranio-facciale, i cui risultati saranno presentati a breve.