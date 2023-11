Torna il "Premio Medicina Italia" nella sala dei marmi della Provincia

Domenica 19 novembre si svolgerà il "Premio Medicina Italia", giunto alla sua 8a edizione, e organizzato dalla mutua "Abruzzese Salute" della Bcc di Cappelle sul Tavo, con il supporto logistico dell'agenzia "Promozione Spettacoli" di Montesilvano, e il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Sotto i riflettori della ribalta saranno quattro eccellenze di specifici settori della sanità italiana.

Saranno omaggiati, con la consegna di appositi riconoscimenti, alcuni professionisti che si sono fatti onore nei diversi settori di competenza, e che non hanno più bisogno di presentazioni come Federico Maspes per la radiologia (Roma), Francesca Favarelli per la genetica medica (Gaslini di Genova), Cristina Mecucci per l'ematologia (Perugia) e Felice Giuliante per la chirurgia epato-biliare (Policlinico Gemelli di Roma). Inoltre verrà assegnato a Guido Morgese della pediatria di Siena, e vecchia conoscenza dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, il premio alla carriera.

La manifestazione, in diretta streaming su cronacheabruzzesi.it, sarà presentata da Paolo Castignani, coadiuvato dalla Miss Adriatico Silvia Severo. A premiare, tra gli altri, saranno l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il rettore dell'università "D'Annunzio" Liborio Stuppia e i suoi predecessori Carmine Di Ilio e Uberto Crescenti. "Una manifestazione che dà lustro alla nostra città con la partecipazione di personaggi di indiscusso valore - ha riferito il professor Giandomenico Palka, del comitato scientifico del premio - Un momento scientifico di confronto e approfondimento per tematiche sempre di grande attualità".