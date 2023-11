Al centro Britti un pranzo solidale di Abruzzo Nomade a sostegno di Adricesta

25 € per il menu adulti, 15 € per il menu bambini da 3 a 10 anni

Proseguono i festeggiamenti per i 10 anni di attività dell’associazione Nomadi Fans Club Abruzzo Nomade di Pescara, sempre con lo spirito che la contraddistingue fin dalla fondazione: la musica come mezzo di condivisi one della solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Pescara, domenica 1 9 novembre si terrà un pranzo solidale, con menu fisso, a sostegno dell’Adricesta Onlus, dal 2004 sempre vicina ai bambini ospedalizzati.

Nello specifico, il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno di due progetti solidali per l'acquisto di arredi e apparecchiature diagnostiche per il centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica, con sede nell'ospedale "Santissima Annunziata" di Chieti, e di un ecografo per il reparto di chirurgia pediatrica e oncologica dell'ospedale Civile "Santo Spirito" di Pescara, che saranno illustrati da Carla Panzino, presidente di Adricesta.

Il pomeriggio verrà allietato dal concerto della Nomadi tribute band aquilana “Anima Nomade”, con alcune delle canzoni del repertorio della band emilianae. Non mancheranno una lotteria di beneficenza, altre sorprese musicali e amici ad arricchire la giornata. Per qualsiasi informazione e per l’adesione è possibile chiamare per tempo il numero 334/8433902, inviare un’e-mail ad abruzzonomade@gmail.com o contattare la pagina Facebook “Abruzzo Nomade”.