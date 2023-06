‘I porti abruzzesi e le autostrade del mare’, all'Aurum un dibattito promosso da Professione Italia

Si svolgerà venerdì 23 giugno, all’Aurum, il dibattito promosso dall’associazione ‘Professione Italia’ su ‘I porti abruzzesi e le autostrade del mare – nuovi percorsi del commercio mondiale’. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’onorevole Nazario Pagano Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, e dell’onorevole Guerino Testa, segretario della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il vicecapo di Gabinetto al Ministero dell’Ambiente Andrea Giordano, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Salvatore Minervino, il presidente dell’Agenzia Speciale per i porti di Ortona e Vasto Mario Miccoli, Marina D’Orsogna Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’università di Teramo, Silvano Pagliuca Presidente di Confindustria Abruzzo, l’avvocato Antonio De Angelis, presidente nazionale Professione Italia.

“Le infrastrutture – ha spiegato l’avvocato Pietro Paolo Ferrara, presidente Professione Italia della sezione di Pescara, che modererà l'incontro – sono fondamentali per la generazione di economie esterne per tutte le attività produttive, e per la diffusione dell’innovazione. Domani parleremo del ruolo dell’Abruzzo, regione cerniera tra l’Ovest e l’Est europeo, con nuove prospettive nell’attuale scenario del commercio mondiale, parleremo del ruolo, delle responsabilità e delle opportunità per i professionisti e per l’intero tessuto economico nazionale. I Professionisti dibatteranno sullo sviluppo economico nazionale che passa attraverso iniziative concrete volte a fortificare le potenzialità territoriali”.