Torna "La moto dannunziana": il programma

Torna l'evento benefico della polizia "La moto dannunziana". Appuntamento a Pescara sabato 2 e domenica 3 settembre. Sarà un'invasione di moto al chiarore di luna per le vie della città di Gabriele D'Annunzio. Una manifestazione motociclistica sulla sensibilizzazione riguardo alla sicurezza stradale, che devolverà il ricavato alle associazioni Agbe, Anffas, Radio Isav e Rugby in carrozzina Abruzzo.

Saranno presenti moto e auto della polizia di stato, nonché il camper didattico della polizia con video e simulatori, unitamente allo stand del 11° reparto volo di Pescara con illustrazioni inerenti la specialità. A cura della Faieta Motors verrà poi allestito un circuito minimoto per un divertimento garantito per i più piccoli, mentre per i più grandi ci sarà la possibilità di provare la vasta gamma della concessionaria Faieta con test drive. Ci sarà inoltre la presenza dell'associazione Anpas Abruzzo e di stand di sponsor collaboratori. Radio Isav trasmetterà la diretta da piazza Salotto.

Programma

Sabato 2 settembre ore 15: apertura evento. Ore 20: giro notturno per le vie di Pescara. Ore 21:30: cena al ristorante "La Pecora al Mare", in viale della Riviera 12. Domenica 3 settembre ore 9: ritrovo in piazza Salotto. Ore 11: partenza in direzione massiccio della Majella. Ore 17: rientro in piazza Salotto.

Contributo evento: 30 euro. Include gadgets, cena e donazione. Le iscrizioni sono effettuabili tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT27 U 08434 77240 0000 000 03372 intestato a Motoclub polizia di stato (causale: nome, cognome, moto dannunziana).