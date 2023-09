“Moda sotto le stelle” a Città Sant'Angelo domenica 10 settembre

La moda torna protagonista a Città Sant’Angelo. Su iniziativa dell’associazione Calp - Commercianti e artigiani angolani, domenica 10 settembre ci sarà l’evento intitolato “Moda sotto le stelle”. A partire dalle ore 19, nella splendida cornice del giardino comunale, con un aperitivo al tramonto e un panorama mozzafiato, prenderà il via la serata in una cornice elegante e raffinata.

Alle ore 21, poi, inizierà la sfilata di moda. Il via sarà dato dalla moda bimba/bimbo, a seguire moda donna giorno per concludere con la moda sposa. Inoltre, ad allietare la serata, ci sarà buona musica e tanto intrattenimento. Un ultimo appuntamento, prima della fine dell’estate, per chiudere, letteralmente, in bellezza la stagione degli eventi a Città Sant'Angelo.