Michele Antonelli presenta a Spoltore i suoi libri sulla storia delle civiltà dell'Appennino abruzzese

Si terrà venerdì 16 febbraio 2024, a partire dalle ore 18.00, la presentazione dei libri di Michele Antonelli dedicato alle civiltà e alla storia degli abitanti dell'Appennino centrale. "Il Tesoro delle Colline e degli Altipiani" raccoglie dai Comuni di Montereale, Leonessa, Borbona, Cittareale, Campotosto ed Amatrice, nel cuore dall'Appennino sabino-abruzzese, oltre trecento narrazioni, destinate soprattutto ai più giovani, tra favole, fiabe, leggende, apologhi consolidati, o fatti realmente accaduti che si raccontavano una volta davanti al camino soprattutto nelle lunghe sere dei freddi inverni appenninici o nei verdi prati che sbocciavano in tutta la loro bellezza in Primavera. Racconti dell'antica saggezza popolare ed agro - pastorale che si distinguono dalla cultura contemporanea per il loro alto valore costruttivo sociale e morale.

In "Era Saggia La Mia Terra" Michele Antonelli raccoglie oltre duemila proverbi delle valli dei fiumi Ratto, del Velino e dell'Aterno, nei comuni di Montereale, Borbona, Cittareale, Posta, Antrodoco e zone limitrofe, raggruppandoli per argomenti, individuando i valori morali dominanti nelle comunità rurali tradizionali, spiegando come la morale sia cambiata ai giorni nostri rispetto all'epoca e a quali conseguenze tutto ciò ha portato nella nostra società. L'ingresso è libero.