"Mercatino al Castello" di Nocciano per le feste natalizie

Tutto pronto per il mercatino di Natale che si terrà domenica 17 dicembre nel castello De Sterlich-Aliprandi di Nocciano, in pieno centro storico. Questo evento sarà possibile soprattutto grazie alla Pro Loco e agli sforzi che un piccolo Comune fa quotidianamente per rendere speciale il proprio territorio. L'apertura è fissata per le ore 10 con la banda musicale che girerà per le vie del paese.

Alle ore 11,30 è previsto l'arrivo degli zampognari. Alle ore 15 arriverà Babbo Natale per tutti i bambini. Alle ore 16,30 verrà presentato il libro di David Ferrante "L'Abruzzo magico", con racconti di streghe, fantasmi e pantafiche. A seguire castagne e vin brulè con artisti di strada, musica itinerante e tanto altro. L'ingresso al pubblico sarà gratuito.