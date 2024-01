Marianna The Influenza presenta “Nera con forme” alla libreria Primo Moroni

Sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 16 nella libreria Primo Moroni, Marianna The Influenza presenterà il suo libro "Nera con forme" (Le plurali editrice) dialogando con Benedetta La Penna, attivista femminista e libraia. Per info e prenotazioni: moronisocialclub@gmail.com o 349/6216724. L'incontro rientra nell'ambito della rassegna "Libri in città".

Marianna Kalonda Okassaka, italiana di seconda generazione, nata nelle Marche da genitori congolesi, crea "contenuti fotonici al gusto di uguaglianza sociale e grassofobia. Ho iniziato a farlo da quando ho capito che la società avesse un problema serio con il peso etnico e corporeo che occupo. Credo nel concetto del "disimparare" per imparare ed è per questo che, attraverso un linguaggio semplice e una comunicazione fuori dalle righe (in cui la mia faccia è iper-presente), decostruisco e offro nuovi punti di vista su cui riflettere e da cui (ri)partire".

Nel tempo libero Marianna The Influenza si dedica a fare "la cheerleader di diverse cause sociali che hanno bisogno di alleat* per crescere ed essere portate all’attenzione della maggioranza, affinché ci sia un vero cambiamento. Attraverso i miei spazi social sto lavorando ad un lascito composto da quei messaggi che avrei voluto leggere, vedere e sentire quando ero adolescente, così da crescere più consapevole".

E conclude: "Uso il linguaggio neutro per rispetto delle persone di genere non conforme e il femminile sovraesteso, fatevene una ragione. La lingua è un sistema di comunicazione, che è influenzato e che cambia a seconda delle esigenze di chi la utilizza per comunicare. È cambiata nei secoli e non vedo perché non debba cambiare per rappresentare sempre di più le sue parlanti. I membri della mia comunità sono fotoni, io li chiamo fotonicu".