A Loreto Aprutino un weekend tra arte, frantoi e musica

Un fine settimana ricco di eventi quello in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre a Loreto Aprutino. Si comincia sabato pomeriggio con la visita guidata organizzata dalla Soprintendenza Chieti-Pescara all'Oleoteca Regionale situata nell'antico Palazzo Farina. Il luogo diversi reperti provenienti da opifici di metà '800 con torchi in legno massello, torchi idraulici in metallo fuso databili al primo Novecento fino ad arrivare alle "super presse" coadiuvate da pompe idrauliche costruite nel dopoguerra. Per l’occasione sarà presente la funzionaria demoetnoantropologica dottoressa Mariantonia Crudo.

In programma domenica mattina invece la Camminata tra gli Olivi, con un itinerario alla scoperta delle tecniche utilizzate per la lavorazione delle olive, visitando la sede della locale cooperativa Scal e l’Oleificio Parlione, per poi proseguire tra gli oliveti scendendo verso il suggestivo centro storico, facendo ancora tappa all’Oleoteca Regionale e allo splendido Castelletto Amorotti che ospita il Museo dell'Olio. Contemporaneamente la mattina a No Man’s Land, il museo all’aperto in Contrada Rotacesta, si terrà la giornata “Quando la comunità si prende cura dei luoghi”, evento curato da Alessandra Gabriele e patrocinato dall’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino.

L’appuntamento è alle ore 10 per una visita guidata e un racconto corale di No Man’s Land, per poi continuare con un’azione collettiva di manutenzione all’opera di Friedman. Gli eventi termineranno domenica alle ore 19 nella chiesa Madonna delle Grazie con il concerto dei chitarristi Paolo Devecchi e Salvatore Seminara, che arrivano da Domodossola, e del duo composto dal chitarrista veneto Andrea Vettoretti e dalla violoncellista albanese Riviera Lazeri.

L’evento è gratuito e rientra nell’ambito de “La Chitarra: Festival Internazionale dell'Adriatico”, iniziativa musicale di alto valore culturale e divulgativo interamente dedicata allo strumento a corde. “Loreto Aprutino è sempre più al centro dell’attenzione - commentano gli assessori Luca Pellegrini e Federico Acconciamessa - gli eventi di questo fine settimana si distinguono per l’elevata qualità dell’offerta culturale e per l’apertura straordinaria di luoghi identitari del nostro territorio”.