L'ospedale civile celebra la giornata mondiale del prematuro: il programma

In occasione della giornata mondiale del prematuro, in programma nel pomeriggio del 17 novembre, l’unità operativa complessa di neonatologia, terapia intensiva neonatale e nido della Asl di Pescara, con la collaborazione dell’associazione “L’Abbraccio dei Prematuri” e il patrocinio dell’assessorato comunale alle politiche per la disabilità, ha organizzato un evento (sesto piano ala est, ore 15/19) nell’atrio di ingresso al reparto, durante il quale le volontarie dell’associazione, alla presenza dell’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, del direttore generale della Asl Vero Michitelli, dell’assessore comunale Nicoletta Di Nisio e della dottoressa Susanna Di Valerio, doneranno un pianoforte per la musicoterapia.

L’appuntamento ruoterà intorno al tema della giornata mondiale con una mostra fotografica, con l’installazione, da parte del nido d’Infanzia “La Felicità”, di una poltroncina per l’allattamento, decorata dai bambini dell’asilo, nonché incontri con i genitori sul tema, tra l’altro, della marsupio-terapia e del massaggio neonatale. La marsupio-terapia (Kangaroo Mother Care) è un metodo di cura molto importante per i neonati e ancor di più per i prematuri. Consiste nel porre il neonato sul petto materno, pelle a pelle, per periodi continui e prolungati. Tale tecnica fornisce al neonato e alla madre innumerevoli benefici ed effetti positivi.