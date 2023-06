A Pescara il Forum Associativo delle Comunità Romene in Italia

Si svolgerà sabato 17 giugno a Pescara il Forum Associativo della Comunità Romena in Italia, organizzato dall’Associazione Romena di Volontariato in Abruzzo ODV, già operativa nel Comune di Pescara nell’Ufficio Albo Pretorio, e presieduta da Mariana Balan, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia e la Federazione delle Organizzazioni Romene in Italia.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Pescara e dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana. L’evento costituisce un dialogo comunitario basato su temi sociali, civici, economici e identitari e sulle relazioni e la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato romene e italiane a livello nazionale e internazionale.

Alla giornata saranno presenti il sindaco Carlo Masci; l’onorevole Guerino Testa – segreteria commissione finanze; il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri; il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli; il Vicepresidente del Consiglio comunale di Pescara Berardino Fiorilli; l’assessore alle Pari Opportunità Comune di Pescara Nicoletta Di Nisio; il Presidente dell’Associazione Romena di Volontariato Abruzzo Mariana Balan; il Primo Segretario dell’Ambasciata di Romania in Italia Corina Lefter; il Presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia Stefan Stanasel; il Presidente della Federazione delle Organizzazioni Romene in Italia Constantin Sorici.

All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti di organizzazioni di volontariato italiane e romene provenienti dalla Regione Abruzzo e da altre Regioni d’Italia.