Fondazione Aria incontra Antonia Arslan, l'autrice della "Masseria delle Allodole"

A conclusione degli eventi previsti dalla nona edizione della ricca rassegna Stills of Peace, Fondazione Aria incontra la scrittrice Antonia Arslan, una delle più rilevanti voci della cultura armena in Italia. Venerdì 14 ottobre si parlerà dell’Armenia attraverso la ristampa della raccolta dei Canti Popolari (Ed. Carabba) voluta dalla Fondazione, a cento anni dalla sua prima uscita, di cui l'Arslan ha realizzato la prefazione.

‘L’Armenia è sotto i riflettori per la guerra in corso con l’Azerbaigian, ma è importante che se ne parli anche per la sua millenaria cultura e che si faccia luce sul suo tormentato passato’, dichiara il Presidente della Fondazione Dante Marianacci, che condurrà il dialogo con l’autrice del romanzo ‘La masseria delle allodole’, che tratta appunto il tema del genocidio del 1915.

Nel corso della serata verrà proiettato, per la prima volta a Pescara, il cortometraggio 'Antarram' introdotto dalla direttrice della rassegna Stills of Peace, Giovanna Dello Iacono, girato tra Venezia, Napoli e Bari dal regista Dino Viani.