Festival Pindaro Art & Sound all’università d’Annunzio

Torna, dopo 5 anni, il "Pindaro Art & Sound", festival delle studentesse e degli studenti universitari di Pescara promosso dall’associazione Pas - Partecipazione Attiva Studentesca con il patrocinio del Comune di Pescara. Due giorni di musica e cultura nell’area antistante il tribunale, sul retro della sede di viale Pindaro dell’Ud’A, nel parcheggio.

Appuntamento il 6 e 7 ottobre. “Abbiamo voluto fortemente riproporre il Festival di viale Pindaro, realizzato interamente dalle studentesse e dagli studenti dell’università d’Annunzio - afferma Carla Russo, presiden dell’associazione Pas - Saranno due giorni di musica, socialità, cultura e partecipazione, per dare voce alla comunità studentesca e per rivendicare fisicamente i nostri spazi. Difatti svolgeremo l’iniziativa nell’area laterale al Polo universitario, il parcheggio di fronte al tribunale in via Falcone e Borsellino, che invece dovrebbe essere spazio per la comunità accademica e studentesca, per far si che Pescara diventi veramente una città universitaria”

Il programma dettagliato, culturale e musicale, dell’iniziativa verrà reso noto prossimamente.