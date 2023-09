Al Parco dello Sport la terza edizione del Festival delle Kulture Urbane

Tutto pronto per la tre giorni di iniziative che quest’anno avrà come scenario il parco dello Sport di via Passolanciano, dove dall’8 al 10 settembre si alterneranno musica, street art, incontri, laboratori artistici e confronto sulla riqualificazione urbana anche attraverso la proposta culturale. Tutto questo è il Festival delle Kulture Urbane, espressione del progetto Social Art per il recupero delle Periferie, realizzato e organizzato dal Comune di Pescara in collaborazione con l'associazione Movimentazioni Aps, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano per la riqualificazione urbana e sicurezza nelle periferie della Città di Pescara, finanziato con fondi della presidenza del consiglio dei ministri e con il contributo della camera di commercio Chieti-Pescara. In programma tante iniziative, laboratori, sport, talk, video, libri, foto, street art, hip hop, concerti, stand gastronomici e molto altro ancora! Tutte le attività sono a ingresso gratuito.

Programma

8 SETTEMBRE

ore 16/18: Talk – Per educare un bambino ci vuole un villaggio. Incontro per educatori, genitori e insegnanti a cura di Arci Pescara

ore 16/18: Lab Kids - Laboratori artistici e creativi per ragazzi a cura del Teatro Tic - laboratorio di Circo Sociale

ore 17/18: Sport - lezioni di prova aperte a tutti a cura della polisportiva Basket Yale Pescara

ore 17.30/18.30: Lab Kids – Laboratorio di hip hop e breakdance a cura di Grow Up

ore 18/19.30: Lab – Laboratorio di lettura ad alta voce aperto a tutti a cura delle volontarie del progetto Pescara Leggiti Forte

ore 18.30/20.30: Talk - STREET ART E RIGENERAZIONE URBANA: QUALI PROSPETTIVE PER GLI ENTI LOCALI?

Intervengono Maria Rita Carota, assessore alla cultura di Pescara, Alessandro Pompei, assessore alle politiche giovanili di Montesilvano, Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, e Carlo Piccari, assessore alla cultura di Bisenti. Modera Daniela Santroni, Movimentazioni Aps.

A seguire Movie - proiezione "Un quartiere a colori", corto del laboratorio classi primaria di Piano T. Un piccolo film che nasce dalla voglia di scoprire il quartiere attraverso i suoi personaggi e strade, le atmosfere, la storia, i murales. Lo sguardo dei ragazzi e delle ragazze viaggia leggero e curioso tra le vie di Zanni, coniugando documentario, animazione e ricostruzione. Interviene Isabella Micati, La Galina Caminante

ore 20:30/21.30: Talk - CHE COSS'E' L'AMOR? - chapter 2. Vincenzo D'Aquino, direttore del Fla Festival, dialoga con i poeti Antonio Corradi e Barbara Giuliani per scoprire tutta la verità sull’amore e conoscere le risposte ad altre domande impossibili e misteriose a cui nessun altro ha mai risposto prima.

ore 22: live Karma Piatta - adrenalinici e distorti, la pura essenza del rock L.A. anni ‘80/’90, incarnata in quattro ragazzi abruzzesi. Melodie al confine tra rap e rock, ritmiche serrate e Les Paul di nuovo al centro del suono. Ferramenta Hardcore: rapper dalla costa Pescarese, sono Sicario e Emblema, noti anche come cugini Martelli, che rappresentano un modo di pensare e vedere le cose estremo e radicale.

9 SETTEMBRE

ore 17/18: Sport - lezioni di prova aperte a tutti a cura della polisportiva Basket Yale Pescara

ore 17.30/19.30: Lab Kids - STORIE NEL PARCO. Letture insieme a Mamma e Papà e bambini da 0 a 6 anni. A cura delle volontarie 'Nati per leggere Abruzzo'

ore 17/18.30: Lab Kids – Laboratorio di hip hop e breakdance a cura di Grow Up

ore 18.30/19.30: Talk – LA CULTURA PER RENDERE LE CITTÁ INCLUSIVE: il presidente nazionale di Arci Walter Massa dialoga con le associazioni del territorio

ore 18/19.30: Lab – Laboratorio di lettura ad alta voce aperto a tutti a cura delle volontarie del progetto Pescara Leggiti Forte

ore 20/21: Book - FEST'E’ FIERA, Radici Edizioni. Intervengono Michela Di Lanzo, illustratrice firma il suo nuovo album d'artista dedicato alle feste abruzzesi; Gianluca Salustri, Radici Edizioni. Reading delle volontarie del progetto Pescara Leggiti Forte. 12 mesi, 12 riti della tradizione popolare abruzzese. Un viaggio lungo un anno. Con partenza fissata durante il ballo della pupa dedicato a Santa Lucia e destinazione raggiunta nel giorno della processione dei cornuti di San Martino. In questo nuovo album d’artista che segue il lavoro sulle antiche fiabe di Antonio De Nino, Michela Di Lanzo torna a esplorare gli aspetti arcaici della sua regione, confrontandosi con alcuni dei riti più importanti della tradizione raccontati dalla penna esperta di Adriana Gandolfi. Percorrendo il ciclico susseguirsi delle stagioni, le due ricostruiscono, con segni e disegni, la storia e le storie che si celano dietro alcune delle più conosciute feste d’Abruzzo, plasmate nei secoli dall’andirivieni del calendario solare e lunare che da sempre guida i ritmi produttivi della cultura agropastorale.

ore 22.30: live Gennaro Spinelli & The Romaní Project, progetto nato dalla volontà di diffondere la musica etnica contemporanea della cultura Romaní nei molti degli stili che la compongono. Un viaggio artistico culturale che si muove dall’India all’Italia, passando per il Jazz Manouche, il Flamenco, la musica balcanica e la musica classica attinta dalla tradizione Romaní dai grandi compositori. Uno spettacolo di colori, note e danze che rispecchiano la più pura tradizione Rom in una veste contemporanea.

10 SETTEMBRE

ore 13.30/15: Food - Pic-nic sociale.

ore 17/18: Sport – partita di basket a cura della polisportiva Basket Yale Pescara

ore 17.30/19.30: Lab Kids – IL CERCHIO MAGICO a cura di Barbara Magliani - Caritas Diocesana, Elena Mastracci e Osvaldo Bianchi - Artisti per il Matta. Giochiamo con lo spazio, Giochiamo con i corpi, Giochiamo con le parole. Laboratorio per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Si consiglia un abbigliamento comodo e informale.

ore 18/19.30: Lab – Laboratorio per insegnanti e educatori Educare alle differenze: strategie di peer education e educazione non formale a cura di Daniela Santroni

ore 19/20: Book - IL SENTIERO DELLA LIBERTÁ, Ianieri Edizioni. Intervengono Maria Rosaria La Morgia, giornalista e scrittrice, Nicola Palombaro, Anpi Pescara Ettore Troilo. Modera Maristella Lippolis, scrittrice. ?Il sentiero della libertà era la via di fuga che dopo l’8 Settembre del 1943 percorsero migliaia di prigionieri alleati, partigiani e antifascisti, militari italiani che da Sulmona, valicando la Majella, volevano raggiungere l’ottava armata. Una traversata difficile che anche Carlo Azeglio Ciampi, descrivendola in un diario, fece il 24 marzo 1944.

ore 20.30/21.30: Movie - Omaggio a VINCENZO LIBERATI a seguire proiezione di CAMINARE PERGUTANDO, video di Francesco Calandra, Garage Lab

ore 21.30/22.30: Book - "Mare d'Abruzzo e trabocchi in bicicletta", Ediciclo

Interviene Alessandro Ricci, giornalista e autore. Modera Laura Di Russo, giornalista. La prima guida che riunisce in un unico libro una rete di itinerari ciclabili lungo la costa abruzzese per vedere da vicino i trabocchi, le spiagge più belle e nascoste, le riserve naturali e le aree marine tutelate. Sette proposte, dai 134 km sul mare da percorrere tutti insieme o in singole escursioni giornaliere, al tracciato urbano nella rete ciclabile pescarese.

ore 22.30: live The Spoltores. Danilo De Sanctis, Luca Montanaro e Francesco De Sanctis, Silvio Calice e Pino Tamburro uniti dalla voglia di divertirsi, e, senza prendersi troppo sul serio, fare della buona musica. Made in Spoltores è un viaggio ironico e a volte onirico popolato di personaggi immaginari. Dj set Vescovo. Da 25 anni dj set tra Berlino, Londra, Tokyo e Pescara. Clubbing elettronica per sensi e synth in distopie queer postindustriali.