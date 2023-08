Festa patronale a Santa Teresa di Spoltore: il programma

Sabato 26 e domenica 27 agosto si rinnoverà a Santa Teresa di Spoltore l’appuntamento con la festa patronale, che oltre alle cerimonie religiose prevederà per la serata del sabato l’orchestra spettacolo “L’angelo e i Birbanti” con la partecipazione del duo comico abruzzese La Lima e la Raspa (foto), mentre domenica il programma sarà allietato dall’esibizione della banda Gioacchino Rossini di Elice e dalla “Celentarock”, tribute band di Adriano Celentano.

L'ingresso a tutti gli eventi sarà rigorosamente gratuito. “La festa di Santa Teresa è un momento di grande richiamo spirituale e anche comunitario”, commenta il sindaco di Spoltore Chiara Trulli. “Lo scorso anno è stata una festa bellissima e molto partecipata, e ci auguriamo anche quest’anno la stessa risposta positiva”.

E il parroco di Santa Teresa, don Giovanni Cianciosi, aggiunge: “Come da tradizione celebriamo la festa di Santa Teresa, che ricorre il 15 ottobre, nell’ultimo fine settimana di agosto. È un momento molto importante per la comunità, una delle poche occasioni per ritrovarsi e stare assieme. Dal 24 comincerà nella nostra parrocchia anche un rito di preparazione per conoscere meglio questa santa, che ricopre un ruolo importantissimo a livello spirituale”.