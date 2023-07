Festa della parrocchia Santi Angeli Custodi: il programma

Tutto pronto per l'edizione 2023 della festa della parrocchia Santi Angeli Custodi che per il 19esimo anno torna in via Lago di Posta, 9: ecco il programma completo, con gli eventi previsti dal 7 al 9 luglio.

Si comincia venerdì 7 alle ore 19,30 con la "Corrida Show", gara a premi per dilettanti; seguirà alle ore 20,30 l'esibizione del gruppo folkloristico "Di Pasquale" e del duo musicale "Alex e Marco". Sabato 8, invece, alle ore 17 toccherà a Pompieropoli, mentre alle ore 20,30 sarà in scena Daniele Chiuchiolo con liscio e balli di gruppo. Chiusura domenica 9 alle ore 20,30 con Matteo Ciavattella e le cover di Laura Pausini, seguìto alle ore 23,30 dall'estrazione della lotteria.

Apertura degli stand gastronomici alle ore 19,30 con pizze fritte, patatine, panino con porchetta, arrosticini, dolci e bevande. Inoltre tutti i giorni alle ore 19 si terrà, nell'area festa, la Santa Messa.