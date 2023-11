Quinta edizione della “Festa degli Auguri” del tribunale a favore di Adricesta

Sabato 2 dicembre si terrà la quinta edizione della "Festa degli Auguri" del tribunale di Pescara dedicata a Maurizio Costanzo e sostenuta dal presidente Angelo Mariano Bozza, con il patrocinio del Comune di Pescara, assessorato alla disabilità e associazionismo sociale, per supportare l'Adricesta nella realizzazione di due progetti: un ambulatorio medico dedicato a Maurizio Costanzo, nel reparto di chirurgia pediatrica e oncologica, unico in Abruzzo, e il progetto arredi per il centro regionale di diabetologia pediatrica nell'ospedale di Chieti.

La manifestazione, che vedrà coinvolti tanti artisti, avrà il privilegio della conduzione di Elena D'Amario, già prima ballerina della Parsons’s Dance Company di New York nonché ballerina professionista e coreografa nella trasmissione Amici Di Maria De Filippi. Parteciperanno Sebastiano Somma & Bans con un recital tra musica e poesia in omaggio a Dalla a Battisti e il cantante Deddy, che per il suo album “Il cielo contromano” ha ottenuto il disco di platino, mentre il brano “0 Passi” ha raggiunto il doppio platino.

Accompagnerà la serata lo storico Amico di Adricesta, il performer Antonello Angiolillo, di ritorno dalla tournè del musical "La Divina Commedia". Non mancherà la musica dell'orchestra e coro dell’istituto comprensivo Pescara 8, guidati dal maestro Rocco Masci e Giusy Tatone, sempre presenti nelle iniziative Adricesta. Tanti i benefattori e le associazioni presenti in serata, che hanno sostenuto la Adricesta e ai quali, come agli artisti, si consegneranno attestati di solidarietà per il loro contributo al progetto.