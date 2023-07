Il Diorama Festival sbarca al Parco del Colle del Telegrafo

Indirizzo non disponibile

Il festival itinerante Diorama torna al Parco del Colle del Telegrafo: appuntamento sabato 22 e domenica 23 luglio, con ingresso gratuito. Il Parco del Colle del Telegrafo è "senza dubbio uno dei parchi più belli della riviera Adriatica, domina dall’alto la città di Pescara, con una visuale mozzafiato sulla riviera abruzzese, da nord a sud, con un affaccio strabiliante da un lato sulla Majella, dall’altro sulla Bella Addormentata, su cui il sole pian piano si spegne al tramonto", si legge in una nota.

È appunto in questo scenario suggestivo che Diorama Festival vuole celebrare e promuovere il nostro territorio, "attraverso interventi di arti visive e musica e una comunicazione in grado di elevare al massimo le potenzialità della nostra regione, con un racconto di respiro europeo, internazionale, in grado di esaltare la profondità della bellezza del nostro Abruzzo".

Sabato 22 il concerto di punta sarà dell’alessandrina Elasi, cantautrice contemporanea, che miscela parole ed elettronica, affiancata dagli artisti locali Alessandro Marini, Tgrrr e Gatto A. Domenica 23 il Diorama ospiterà il concerto dell’abruzzese Tree60, al secolo Stefano D’Incecco, musicista di spessore con vari progetti all’attivo, affiancato ai giradischi da Tetsuo. Insieme a loro sono previsti gli interventi di Jahmetta e Alessandro Cichella, di Riviera Dancing.

Spazio altresì all’arte visiva. Ospite del festival sarà Divanto: Massimiliano Costantini, co-owner di Ultrastudio, artist run space di Pescara, proporrà il suo intervento in 3D video, su due ledwall che incorniceranno il palco e il parco. La direzione artistica e l’organizzazione è a cura di Paolo Cicalini, la direzione delle arti visive è di Gioia Di Girolamo. Diorama Festival è patrocinato dal Comune di Pescara, dal ministero del turismo, dalla giunta e dal consiglio regionale.