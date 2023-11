Daniele Isabella presenta 'Le comiche di Sapò' alla libreria Feltrinelli

Daniele Isabella, autore comico-satirico, maestro di scuola primaria e videomaker, presenterà 'Le comiche di Sapò' alla libreria Feltrinelli giovedì 9 novembre. A condurre l'evento sarà l'attore e regista Flavio Sciolè. Il libro comico-satirico d'esordio di Daniele Isabella (Torino 1981) è uscito nel marzo 2023 per La Caravella Editrice. Si tratta di una raccolta di racconti incentrata su un personaggio-maschera che si chiama Sapò, in parte ispirato alle comiche del cinema muto, Chaplin, Keaton, Llyod (più Tati), in parte alla tradizione teatrale della commedia dell'arte, fino ad arrivare a Dario Fo e a Paolo Villaggio.

Le prefazioni sono state curate da Maurizio Milani, Gianni Fantoni, Alessandro Ciacci, Enrico Giacovelli e da Flavio Sciolè. Il disegno di copertina è stato realizzato dal disegnatore torinese Enrico Mazzone. Il libro è stato presentato in diverse librerie La Feltrinelli; da settembre l’autore si sta confrontando pubblicamente in diverse biblioteche comunali e civiche piemontesi.

A ottobre "Le comiche di Sapò" è entrato nel catalogo ufficiale al prestito in svariate biblioteche torinesi e piemontesi. Entro la fine del 2024 verrà realizzato un cortometraggio tratto da uno dei racconti presenti nel libro. Nel marzo 2024, in Finlandia, verrà allestita una prima mostra di disegni realizzati da Enrico Mazzone, ispirati a Sapò e ad alcune sue gag.