Venerdì 24 novembre alle ore 18, nel palazzetto dello sport di Pianella, in occasione della giornata dedicata al contrasto alla violenza di genere gli assessori delegati alle politiche sociali Annalisa Palozzo (vicesindaco di Cepagatti), Anna Bruna Giansante (vicesindaco di Pianella), Giulia De Lellis (vicesindaco di Manoppello) e Angelica Breda (assessore del Comune di Alanno) organizzano il convegno "Donne per le Donne - insieme per dire basta alla violenza di genere".

Interverranno la psicologa Martina Calvarese e il dirigente scolastico dell'istituto superiore Luca da Penne e Mario dei Fiori, Eleonora Dell'Oso. Verrà proiettato il cortometraggio "La preda" con la partecipazione dell'attrice e produttrice Alessandra Relmi (foto), del regista Pierluigi Di Lallo, degli attori Federico Perrotta, Ketty Felletti e Hermione Kitson. Seguirà l'esibizione del corpo di ballo del Centro Fantasie dance Academy asd di Pianella e Paladanze Teate di Chieti diretti da Antonella Del Giudice e Crispi Seccia.