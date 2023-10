Al Circolo Aternino "Voci, segni e silenzi"

Domenica, 29 ottobre, al Circolo Aternino, andrà in scena una sinergia di voci di artisti e poeti, in un evento che coniugherà interventi sul linguaggio della poesia e sulla sua missione nella nostra contemporaneità con Davide Rondoni, Laura Garavaglia, Roberta D’Angelo e Manuela Toto. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 335/633835.

“Il mistero dell’esistenza è un’opera armoniosa che parla in corde diverse. La poesia, la scienza, la musica, l’arte nascono da un sentire spirituale affine all’origine, ma che si esprime in maniera differente nella loro realizzazione finale. La poesia è inquietudine, è parola ma anche silenzio; è luce oracolare ma anche permanenza nell’ombra. È voce sola che tende all’universale. Così i nostri autori attraverso le regole della matematica, del vivere sociale, del viaggio, tenderanno alla forza della poesia che sa crescere e salire in un’altra natura. Perché, rievocando Jean Pierre Lemaire: C’è una musica nel mondo, ma se non canti non la puoi sentire”, scrive Antonella Caggiano.