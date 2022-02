Cena con delitto "Incubo dal passato" al Ventonotturno di Montesilvano

Si chiama "Incubo dal passato" la cena con delitto in programma al Ventonotturno di Montesilvano il prossimo sabato 12 febbraio a partire dalle ore 20,30. La trama di questa imperdibile e accattivante serata ruota attorno a cinque donne, che ricevono il medesimo e anonimo invito a cena e si ritrovano, così, in un locale noir. Ma chi le ha volute lì, con quale criterio le ha convocate? Le ha scelte a caso o queste ragazze sono, al contrario, le inconsapevoli vittime di un piano diabolico? Una storia che scorre in un arco temporale lungo vent’anni. Cosa sta per accadere? Gli spettatori della cena diventeranno gli investigatori sul campo, e saranno proprio loro a dover scoprire chi è il colpevole.

In scena Domiziana De Leonardis (Doriana), Emanuela Dimaggio (Elisa), Cecilia Bombardi (Clelia), Miriam Fiore (Michela), Simona Landriscina (Sonia) e Nadia Di Giulio (Commissario). La piéce teatrale è scritta e diretta da Giuseppe Iannascoli. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente numero di telefono: 348/9257764. C'è anche un sito Internet: www.ventonotturno.it. Infine si può contattare l'indirizzo di posta elettronica info@ventonotturno.it.

Il menu prevede: antipasto con bresaola, rucola e grana + zuppetta di ceci e farro, primo a base di tonnarello alla boscaiola, secondo a base di arista agli agrumi con patate al forno, nonché le bevande (acqua + vino al calice). Ingresso cena + spettacolo: 30 euro.