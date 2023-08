Bepi Pezzulli presenta al Lido Aurora “Capitali coraggiosi - Un viaggio nella finanza privata”

Si terrà giovedì 3 agosto, al Lido Aurora di Pescara, la presentazione del libro “Capitali coraggiosi - Un viaggio nella finanza privata: dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall street” (Armando Editore) di Bepi Pezzulli. L’opera, che vede la prefazione del presidente della Consob, Paolo Savona, discute il ruolo del private capital nell’economia, illustrandone le funzioni procicliche e anticicliche. Modera l’incontro il direttore editoriale di Tv6, Mauro Di Pietro. La presentazione è inserita nel programma di “Lidi d’autore”. L’ingresso è libero.

Uno dei miti più resistenti nell’immaginario economico è che i fondi d’investimento finanzino buone idee o imprenditori creativi. La realtà, molto più sensata, è che il private capital investe in industrie trasformative, che nel medio-lungo termine possano disporre di un vantaggio competitivo rispetto all’insieme del mercato. Piuttosto resistente è anche l’idea che il private capital si esaurisca in una iniezione di capitale di rischio nelle imprese. La realtà, molto meno intuitiva, è che il private capital attiva soprattutto leve non finanziarie, quali la disciplina di mercato, il trasferimento di know-how e la cultura d’impresa.

Bepi Pezzulli è avvocato specialista in materia di finanza straordinaria, private capital, shadow banking e fintech, ha ottenuto l’abilitazione professionale come Attorney-at-Law a New York e Solicitor in Inghilterra e Galles. Ha lavorato presso Sullivan & Cromwell LLP e Shearman & Sterling LLP a New York, prima di passare ad incarichi manageriali presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e BlackRock a Londra. Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di Finlombarda SpA, una banca d’investimento a capitale pubblico (consigliere non esecutivo) e della Camera di commercio britannica per l'Italia (consigliere non esecutivo); ha svolto la funzione di segretario del cda di Italia Online SpA, un’azienda di digital marketing. In precedenza ha pubblicato “L’altra Brexit” (I libri di Milano Finanza, 2018).