All'Aurum un incontro per parlare della riduzione dei rifiuti

L'Ufficio Europa Area Metropolitana, nell’ambito della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, partecipa con la propria azione “Our green action” alla campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in stretta collaborazione con Legambiente Abruzzo. L’iniziativa è in programma all’Aurum venerdì 17 novembre. Dopo l’introduzione di Salvatore Di Pino, consigliere delegato alle politiche europee del comune di Pescara e referente del servizio Ueam, sarà la volta di Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo.

I lavori proseguiranno con l’intervento di Silvia Tauri di Legambiente e Fabio Petricca, consulente Abruzzo in Europa. Particolarmente interessante la parte interattiva, con le attività di laboratorio e l’impiego di strumenti multimediali dedicati al tema: “imballaggi: problemi e soluzioni”. Saranno chiamati a intervenire gli studenti di alcune classi dell’istituto tecnico Tito Acerbo, che si confronteranno sui principi dell’economia circolare e attraverso giochi di ruolo stimoleranno la propria fantasia nella ricerca delle soluzioni da applicare nella vita quotidiana, nella convinzione generale che ognuno, nel proprio piccolo, possa contribuire a salvaguardare l’ambiente che ci circonda. Il fine è quello di dimostrare come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

“Da sottolineare – ha commentato Di Pino – l’azione organizzativa e propositiva dell’Ueam che di fatto, con la sua operatività è il primo esempio concreto di servizio unificato dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dopo la sottoscrizione della convenzione lo scorso settembre, in vista della nascita della Nuova Pescara”.