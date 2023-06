Concerto per l'inclusione nella sala consiliare del Comune di Spoltore

Indirizzo non disponibile

Si svolgerà domenica 18 giugno a Spoltore il concerto per l'inclusione promosso dall’associazione ‘Voci d’Arte’ a beneficio dell’inclusione, dei centri sociali e per la diffusione culturale nel territorio. Sotto la direzione di Tatiana Belousova e dopo l’introduzione di Alice Apet, si esibiranno i solisti Ylka Gerro (soprano), Vittorio Prudente (baritono), Larisa Ponomarenko (violoncello) e Giulia D’Onofrio (pianoforte), e il coro dei volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato di Spoltore.

“Ringraziamo l’associazione Voci d’Arte e la Croce Rossa italiana, in particolare con il comitato di Spoltore nella persona di Pierluigi Paris”, commenta il sindaco Chiara Trulli, “e la direttrice del neonato coro femminile della Cri di Spoltore, Tatiana Belousova, che per l’occasione ci allieterà dell’attesa ‘prima’ sul territorio. Auspichiamo una nutrita partecipazione dell’intera cittadinanza”.

“Siamo felici di ospitare in sala consiliare il concerto per l’inclusione sociale”, aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico, "che è stato pensato principalmente per regalare agli iscritti dei nostri tre centri sociali un pomeriggio di festa attraverso l’ascolto di musica e canto corale. Queste iniziative di alto interesse socio-culturale accrescono fortemente lo spirito di aggregazione tra i nostri cittadini”.