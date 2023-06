Vaskomania (Vasco Rossi tribute) in concerto ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile per i fan di Vasco Rossi: tornano a grande richiesta a Pescara i Vaskomania. Saranno in concerto ad Hai Bin venerdì 16 giugno. Sarà l’occasione per celebrare la musica del Blasco. I Vaskomania, capitanati da Stefano Giannini, da anni sono una delle migliori Tribute Band di Vasco Rossi. Hanno all’attivo tantissimi concerti nei migliori locali e sulle più belle piazze regionali e nazionali. Il loro live è un esplosivo ed energetico viaggio nella musica del Blasco fra canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano e vere chicche.

Il concerto dei Vaskomania sarà l’occasione per ripercorrere la carriera del rocker attualmente impegnato in un tour negli stadi andato sold out mesi e mesi fa con biglietti polverizzati in poche ore. Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Un’altra serata di grande musica: questa volta celebreremo il rock italiano e la musica del grande Vasco Rossi ripercorrendo la sua carriera con i Vaskomania che riproporranno i suoi grandi successi, ma anche delle vere e proprie chicche tratte dal suo immenso repertorio artistico”.

Free Entry menu Pizza, Hamburger & Arrosticini. Info e prenotazioni: 328/9328836, 085/4222828.