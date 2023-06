Stronger Than All, tribute Pantera, all'Hai Bin Rock Festival

Secondo appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival. Dopo il successo della prima serata che ha visto il grande ritorno a Pescara di Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, venerdì 30 giugno si esibiranno gli Stronger Than All, tribute band dei Pantera. L’ingresso è gratuito.? I Pantera sono tornati recentemente insieme per un tour celebrativo di grande successo, che toccherà anche l’Italia il 2 luglio a Bologna per il The Return of The Gods Festival, con una line up che comprende i due membri originali superstiti Phil Anselmo e Rex Brown affiancati da Zakk Wylde e Charlie Benante.

Gli Stronger Than All onorano il sound unico e l'eredità dei Pantera. Con una passione travolgente per il metal e una devozione assoluta alla precisione musicale, la band offre spettacoli intensi e coinvolgenti che riportano in vita l'energia e l'aggressività del famoso gruppo. I membri degli Stronger Than All sono il cantante Simone Evangelista e il chitarrista Massimo Boffa, mentre il bassista Tony Leve e il batterista Marco Cardone hanno recentemente sostituito rispettivamente Emanuele “Pollicino” Zazzara e Alessio Coletti. Tutti si impegnano al massimo nel ricreare fedelmente il sound caratteristico dei Pantera.

Il frontman incarna la potenza e l'intensità di Phil Anselmo, mentre il chitarrista esegue gli iconici riff di Dimebag Darrell con maestria e passione. Il bassista e il batterista, fedeli all'originale ritmica dei fratelli Abbott, creano un muro di suono che trascina il pubblico in un vortice di emozioni. Gli Stronger Than All si esibiscono con una setlist che abbraccia l'intera carriera dei Pantera, includendo brani come “Walk”, “Cowboys from Hell”, “Cemetery Gates” e molti altri. Ogni esecuzione è caratterizzata da una potenza travolgente e da una precisione impeccabile, offrendo un'esperienza autentica per gli appassionati dei Pantera e per gli amanti del metal in generale.

La band ha conquistato un seguito di fedeli grazie alle sue esibizioni incendiarie e all'abilità di catturare l'essenza dei Pantera. Da club e locali fino a festival e eventi speciali, gli Stronger Than All trasmettono un'energia contagiosa che coinvolge il pubblico, facendolo saltare e urlare insieme alle note dei classici dei Pantera. Con la loro passione e la loro dedizione, riescono a ricreare l'esperienza di un vero concerto dei Pantera, trasportando lo spettatore in un viaggio attraverso i classici del metal che hanno fatto la storia.