I Quintorigo omaggiano Jimi Hendrix per la prima data dell'anno al Kabala Club

Il Kabala Club parte con il primo concerto dell’anno ospitando i Quintorigo, che si esibiranno in un tributo a Jimi Hendrix. Appuntamento giovedì 18 gennaio al Caffè Letterario, nella sala della musica, a partire dalle ore 20. Forse non ha senso chiedersi che genere suonino i Quintorigo, di quali maestri abbiano continuato la lezione o come possa definirsi il loro sound, perché una risposta univoca e condivisa non c’è.

Forse ha più senso individuare i caratteri permanenti, i vettori costanti, che da sempre improntano il modus operandi della band, per capire appieno il senso del lavoro dei quattro musicisti romagnoli e della sussistenza vivace, feconda, orgogliosa e carica d’anni della “realtà musicale più interessante ed originale del panorama musicale italiano”, come qualcuno ha azzardato.

I binari su cui si muovono i Quintorigo sono tre: eclettismo, contaminazione e sperimentazione. La formazione è composta da Gionata Costa, violoncello; Andrea Costa, violino; Valentino Bianchi, sax; Stefano Ricci, contrabbasso; Alessio Velliscig, voce; Simone Cavina, batteria.