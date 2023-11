"Politici in... canto", gara tra amministratori pubblici al teatro comunale di Città Sant'Angelo

Non capita tutti i giorni vedere personaggi pubblici come sindaci, assessori, onorevoli e senatori sfidarsi a suon di acuti. Solidarietà e buona musica la faranno da padrone sabato 2 dicembre a Città Sant'Angelo, dove l'amministrazione comunale aprirà gli appuntamenti del cartellone natalizio con una singolare iniziativa legata agli amministratori regionali chiamati a sfidarsi davanti ad un'apposita di esperti, presieduta dal maestro Antonio Cericola, in una competizione denominata "Politici in... canto".

In gara ci saranno il senatore Guido Liris, l'onorevole Guerino Testa, il consigliere regionale Leonardo D'Addazio, il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il sindaco di Casoli Massimo Tiberini, il primo cittadino di Rosello Alessio Monaco, gli ex sindaci di Pescara e Francavilla al Mare Marco Alessandrini e Nicolino Di Quinzio, il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare, le assessore di Montesilvano e Turrivalignani Deborah Comardi (foto) e Mara Del Castello, e l'ex assessore di Pescara Moreno Di Pietrantonio. Presenterà il giornalista Paolo Minnucci con l'ausilio della vincitrice nazionale del concorso di Miss Adriatico Silvia Severo.

Tra gli ospiti della manifestazione ci saranno gli ex vincitori nazionali del Festival della Melodia Maurizia Sciarretta, Genni Cusopoli e Maurizio Tocco che si esibiranno prima del cerimoniale di premiazione. Non mancherà anche il barzellettiere Valerio Basilavecchia, che è stato anche assessore al Commercio a Cepagatti

"Abbiamo voluto ospitare questa singolare iniziativa per ricordare una persona generosa come Roberto Falone - ha sottolineato il sindaco angolano Matteo Perazzetti - Per anni, infatti, è stato proprio lui ad organizzare a Pescara una manifestazione simpatica e divertente che ha sempre richiamato tanta gente al seguito".