L’Orchestra Giovanile Amadeus e il coro Note in Gioco al parco dei Gesuiti con "Suoni e voci d’estate"

L’Orchestra Giovanile Amadeus e il coro Note in Gioco aprono la stagione estiva con "Suoni e voci d’estate", concerto di musica pop, rock, jazz, cinematografica, diretto dal maestro Filippo Piagnani e Annalisa Cialini, domenica 2 luglio alle ore 20:30, nel Parco dei Gesuiti, nell’ambito delle manifestazioni “Summer Music Festival” organizzate dal Pescara College of Arts.

L’associazione musicale culturale “Amadeus”, che ha avviato in inverno un rapporto di collaborazione con la Scuola Comunale di Musica e Teatro di Montesilvano per la costruzione di un importante percorso musicale comune, dà inizio, così, ai festeggiamenti per il quindicesimo anno di attività con numerosi concerti estivi e invernali che troveranno il momento culminante nella partecipazione il 4 agosto al Festival Giovanile di Gravina di Puglia, sostenuto dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo e organizzato dalla Regione Puglia e dal Comune di Gravina, per la direzione artistica di Katia Ricciarelli.

Un prestigioso riconoscimento, anche per la nostra città, che premia l’impegno culturale e sociale dell’associazione per la formazione e la crescita dei giovani.