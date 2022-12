"Note di Natale" con il Discovery Saxophone Quartet al teatro della Madonna del Rosario

Gli appassionati di musica a Pescara non potranno perdersi il concerto di musica classico-moderna "Note di Natale" del Discovery Saxophone Quartet il 29 dicembre alle 18:30 nel teatro della Madonna del Rosario. L'ingresso è gratuito. Il concerto è patrocinato dal comune di Pescara, nella persona dell'assessore Nicoletta Di Nisio, e organizzato dall'associazione Assieme.



I quattro giovani maestri sassofonisti del quartetto offriranno un programma ricercato, ma entusiasmante che trasporterà l'ascoltatore nell'atmosfera natalizia, e include brani di Vivaldi, Romero, Escaich, Piazzolla, De Falla e Strauss, e un medley natalizio, arrangiati dai maestri Massimo Giacchetti e Angelo Turchi.



Il Discovery Saxophone Quartet, molto attivo in Italia, è solito interpretare i brani i in modo virtuosistico ma fuori dagli schemi accademici, in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico. Gli artisti che ne fanno parte hanno sviluppato una forte poliedricità e musicalità grazie alla loro formazione con maestri italiani e internazionali come Ciavattella, Urbano, Bettazzi, Delangle, Michat e Lecocq. Oltre all'attività concertistica, il Discovery Saxophone Quartet si occupa anche di attività didattiche come masterclass e lezioni concerto, nonché di collaborazioni con altri interpreti.



L'opportunità di ascoltare questi talentuosi musicisti dal vivo il 29 dicembre al Teatro della Madonna del Rosario è da non perdere. Sarà una serata indimenticabile di musica di alta qualità, per avvicinarsi nel migliore dei modi alla conclusione dell'anno.