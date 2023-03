Il quintetto di Marco Di Battista in concerto al conservatorio "Luisa D'Annunzio"

Sabato 25 marzo Marco Di Battista suonerà in concerto al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara alla guida di un quintetto formato, oltre che dal pianista, dall'esperto batterista Marcello Di Leonardo e dai giovani Nick Di Giovanni alla chitarra e Riccardo Ciccone al basso elettrico. Ai sassofoni, il gruppo vede l'autorevole presenza dell'esperto e poliedrico Pierpaolo Pecoriello. Nel corso del concerto, il pianista jazz presenterà dal vivo i brani contenuti in "Yehà", lavoro pubblicato questo mese per Abeat Records. Il concerto è ad ingresso libero. Di Battista continua con questo quintetto la ricerca di una estetica musicale che cambia e si evolve di continuo, un'esplorazione che punta alla sintesi tra la freschezza della melodia e le tendenze più attuali del jazz contemporaneo.



Il gruppo sviluppa un flusso espressivo vivido e suggestivo, in perenne trasformazione, nel pieno del linguaggio jazz ma libero da condizionamenti stilistici. La scrittura ispirata difavorisce un climax musicale che anima i brani originali e, di conseguenza, sorprende, diverte e conquista il pubblico. Il dialogo intenso tra i componenti dell'ensemble si concretizza in un interplay jazzistico esemplare per coerenza e per chiara direzione musicale. La formazione fa trasparire uno spiccato senso ritmico unito a soluzioni armoniche raffinate, soluzioni che riprendono e rilanciano nella sua più totale purezza la sensibilità melodica delle composizioni del pianista.