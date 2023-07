Il rapper Luché in concerto al Cafè del Mar, guest dj Samuele Brignoccolo

Domenica 30 luglio si svolgerà al Cafè del Mar un evento organizzato dalle Naiadi con la Pescara Pallanuoto come main sponsor. Sarà un vero e proprio festival in cui si esibiranno, oltre al rapper Luché, alcuni dj come Samuele Brignoccolo, gli Smoothies e Kapes. Apertura cancelli alle ore 20: si salta fino alle 3 di notte per divertirsi al meglio nell'ultima giornata di luglio.

Le Naiadi ringraziano Nicola Cotellessa, proprietario del Café del Mar, che si è offerto di ospitare l'evento. Un ringraziamento va anche a Stefania Scolta, presidente della Pescara Pallanuoto, senza la quale non ci sarebbe stata la possibilità di organizzare questa manifestazione. L’apertura del botteghino è prevista per le ore 19:30.

Si esibiranno dj a rotazione fino alle ore 22, quando inizieranno a esibirsi gli ospiti: i dj Smoothies e Kapes, e il trapper Vray. Alle ore 23:30 canterà Luché e a seguire chiuderà la serata, fino alle 3, il dj Samuele Brignoccolo. Tutta la serata sarà accompagnata dalla voce di Stefano Cardellini.