I Kiss This (tribute Kiss) chiudono l'Hai Bin Rock Festival 2023

Si chiude l’Hai Bin Rock Festival 2023. Saranno i Kiss This ad esibirsi in concerto l’8 settembre a conclusione della settima edizione. La serata celebra i 50 anni dei Kiss ed è stata chiamata infatti “Alive 50 Special Show 50th Anniversary: Hits, Rarities & Unplugged”. Il concerto avrà inizio alle ore 21,30. La storia dei Kiss This inizia nel lontano 1980 a Pescara, quando tre giovani musicisti, Fabrizio Giannini, Federico Giannini e Giorgio Mandolesi, decidono di unirsi e formare una tribute band dei leggendari Kiss.

Con un amore profondo per la musica dei Kiss e l'energia travolgente delle loro esibizioni dal vivo, la band inizia a perfezionare il proprio sound e a lavorare su uno spettacolo che emulasse l'energia e l'entusiasmo dei Kiss, ma è dal 1995 che il progetto Kiss This prende davvero il volo. Quell’anno segnò un punto di svolta nella storia della band, con una crescente attività live. Gli anni '90 e i primi 2000 vedono i Kiss This guadagnare una crescente fanbase, portando la magia dei Kiss in giro per l'Abruzzo.?

Nel 2005, dopo un breve periodo di pausa, si riformarono con una nuova line up. Dopo alcuni cambiamenti di formazione nel corso degli anni, nel 2014 i Kiss This hanno finalmente trovato la loro formazione definitiva dopo l'abbandono di Giorgio Mandolesi, con l'ingresso di due nuovi membri: Philip DeVille e Bob J. Riot della rock band Twisted , portando nuova energia al gruppo. Il 50° anniversario dei Kiss è l'occasione perfetta per celebrarne la lunga carriera e l'incredibile eredità musicale. Per questo evento epico i Kiss This e Hai Bin hanno preparato uno spettacolo unico, diviso in tre atti , che porterà il pubblico a viaggiare attraverso i grandi classici, pezzi acustici e le hit più famose dei Kiss.

Non sarà solo la musica ad essere al centro dello spettacolo: la band proporrà effetti scenici completamente rinnovati, creando per ogni spettatore una “Kiss Experience definitiva”. Con l'aggiunta di Christian di Cintio alla formazione ed una inedita formazione a sette elementi, i Kiss This sono pronti per portare uno spettacolo unico e celebrare l'immortalità della musica dei Kiss.

Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta la serata: “Sarà una serata incredibile con i fantastici Kiss This, gruppo storico pescarese che propone anche quest'anno uno show elettrizzante in maschera con tutti i brani classici del quartetto neworkese in versioni elettriche, acustiche ed effetti scenografici mozzafiato. Non mancate anche per salutare il Rock Festival 7.0, il festival dei record e vedere i fuochi pirotecnici sul finale del concerto”. Info: 328.9328836, 085.4222828.