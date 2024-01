Giorgio Canali & Rossofuoco in concerto allo Scumm

Giorgio Canali & Rossofuoco saranno in concerto allo Scumm il 9 febbraio per una tappa del 'Pericolo Giallo Tour'. Tessera Arci obbligatoria, che sarà possibile fare la sera stessa del live al botteghino e sarà valida per accedere a tutti gli spazi Arci sul territorio nazionale.

A distanza di tre anni dall’ultimo capitolo discografico “Venti”, il cantante e chitarrista torna con un nuovo album, "Pericolo Giallo", dal sound ruvido e coinvolgente capace di mettere in risalto tutte le qualità della sua scrittura. “C’era ancora il sole”, primo singolo e videoclip dell'album, è il racconto di un mondo distopico, un fotogramma amaro e dissacrante di un futuro forse non così lontano in cui ogni essere umano ha perso la propria individualità e la propria libertà.

Con oltre 30 anni di carriera alle spalle che l’hanno visto attraversare da protagonista la musica alternativa italiana, prima con le esperienze dei Cccp, Csi e Pgr, poi come produttore di numerosi artisti fra cui Verdena e Le luci della centrale elettrica, Giorgio Canali è adesso uscito con il decimo album della sua discografia ufficiale, il nono con i Rossofuoco.