Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone cantano per la Stella Maris

Dopo il successo riscontrato per l’evento inaugurale del Pala Dean Martin di Montesilvano, Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone saranno protagonisti di un altro concerto, questa volta per la Stella Maris. Appuntamento giovedì 28 settembre alle ore 19 per un altro spettacolo a ingresso gratuito che vedrà di nuovo in scena i protagonisti di Notre Dame de Paris. Il titolo prescelto è “Canzoni per Sempre”. L'appuntamento è stato fortemente voluto dall’università degli studi d’Annunzio di Pescara-Chieti e fungerà da preludio alla “Notte Europea dei Ricercatori”, l’evento annuale organizzato dall’Ateneo che si aprirà il 29 settembre al Campus universitario.



Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ricorda che tutto nasce da "un accordo che ho stipulato tempo fa con l’università d’Annunzio e segna l’avvio dei lavori di riqualificazione della struttura che sarà destinata ad ospitare un polo universitario. Un'occasione per conoscere più nel dettaglio, per voce del magnifico rettore Liborio Stuppia, il piano di interventi che verrà compiuto sulla struttura e i progetti futuri che l'università intende portare avanti in questa nuova sede. Un momento che registra una svolta epocale per la nostra città, per la Provincia, per l’intera Regione e per la struttura a forma di aeroplano che finalmente potrà tornare a volare. Invito tutti a partecipare a questo grande momento di festa".