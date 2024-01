Il trombettista Flavio Boltro special guest del duo Rolli-Di Benedetto al Kabala

Dopo che i Quintorigo hanno aperto la stagione 2024 del Kabala, la rassegna prosegue giovedì 1° febbraio alle ore 20 con il concerto del duo formato da Maurizio Rolli al basso ed Emanuela Di Benedetto con il trombettista Flavio Boltro (foto) come ospite speciale. Il concerto si svolgerà alla Sala Favetta del Caffè Letterario, in via delle Caserme. La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di 15 euro e può essere acquistato anticipatamente nella sede della Società del Teatro e della Musica (via Liguria 6, Pescara) oppure, il giorno stesso del concerto, alla Sala Favetta del Caffè Letterario. Oltre al biglietto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 331/4957258. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito Internet Nuovokabala.com.