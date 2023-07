Festival della Valle dell’Orfento a Caramanico Terme: il programma

L’accademia musicale “Marino da Caramanico” ha allestito per la stagione estiva il calendario del Festival della Valle dell’Orfento, nell'ambito della 37esima rassegna concertistica internazionale. L’idea, sposata da tutti gli operatori turistici e culturali di Caramanico, è di rilanciare la difficile stagione estiva, soprattutto attraverso i concerti della Marino da Caramanico, sempre molto seguiti ed apprezzati dai turisti. Solisti, gruppi da camera, diversi nel genere e nell’organico strumentale, e formazioni jazz, tutti di alto profilo artistico-professionale e di prestigio internazionale, saranno i protagonisti di appuntamenti concertistici che si svolgeranno in un arco temporale che va dal 2 luglio al 29 settembre.

Verranno effettuati inoltre alcune attività di didattica musicale rivolte soprattutto al pubblico locale che coinvolgeranno giovani musicisti partecipanti alle masterclasses di pianoforte. Si tratta di una programmazione di assoluto valore artistico, proprio a testimonianza della tradizione in particolare di musica classica e “impegnata” che Caramanico Terme e la sua stagione dei concerti possono vantare, anche in termini di primato storico, in considerazione che quella dell’accademia musicale “Marino da Caramanico” è tra le rassegne più longeve del territorio regionale e la prima in assoluto di rilievo nata nella provincia di Pescara. Con questi presupposti prende avvio la nuova edizione, espressione viva e tangibile di un impegno che, anno dopo anno, si rigenera e si incentiva, gratificato dalla partecipazione di un pubblico entusiasta, qualificato ed esigente.

Per informazioni: 347/8193260 - info@marinodacaramanico.it.