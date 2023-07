Dust N’ Roses e Twisted all'Hai Bin Rock Festival

Quinto appuntamento della settima edizione dell’Hai Bin Rock Festival: un doppio infuocato live ad Hai Bin venerdì 28 luglio con i Dust N’ Roses (Guns N’ Roses tribute) e i Twisted, che saranno l’opening act della serata. Un live dunque imperdibile per gli appassionati del buon sano rock: prima sul palco una delle migliori realtà musicali che l’Abruzzo ha avuto negli ultimi anni, i Twisted con il loro “10th Anniversary Show” e poi il tributo ai Guns N’ Roses con i Dust N’ Roses. Info e prenotazioni: 328/9328836 - 085/4222828.

I Dust ‘N Roses omaggiano i Guns’n Roses. A dare il “la” al progetto nel 2008 sono stati chitarrista e batterista, uniti nel lavoro e nelle passioni musicali: Ermando (sostituito dopo vari anni da Alessio) e Danilo, da anni insieme in vari e disparati progetti, si fermano a riflettere mentre un’idea affascinante si fa largo nelle loro menti, ancora non perfettamente precisata, eppure viva, metter su un gruppo tributo ai Guns ‘N Roses. Fissati i loro ruoli (rispettivamente quelli di Matt Sorum e Slash), si inizia così la ricerca degli altri componenti che arrivano prestissimo: Stefano, cantante di grande qualità che fa fare alla band quel salto di qualità ricercato per l’incredibile somiglianza di presenza, voce e movenze al mitico Axl Rose, Claudio, musicista poliedrico che per l’occasione imbraccia il suo basso lasciando a casa tutto il “resto”, fino ad arrivare a Fabio e Emanuele, impegnati dietro chitarra e tastiera.

Esperienze differenti e percorsi musicali che spaziano dal rock al pop, dalla musica blues al metal, per poi incontrarsi e unirsi in questo progetto comune che li vede persino capaci di curare ogni minimo dettaglio per assomigliare ai mitici Guns N’ Roses. Inizia l’attività live con un grande successo di pubblico: la forza è nell’impatto musicale e scenico, nella capacità di creare un sound che emoziona e accende, un repertorio capace di stimolare anche i temperamenti più statici. L’attività live prosegue nel tempo con numerosi amici e curiosi che li seguono nelle loro varie serate. La line up attuale dei Dust N’ Roses comprende Stefano Frentano (“Axl”, Voce), Danilo Rossi (“Slash”, chitarra solista), Lorenzo Di Brigida (“Richard Fortus”, chitarra ritmica), Loris Pierfelice (“Duff McKagan”, basso), Emanuele Di Marco (“Dizzy Reed”, tastiere) e Alessio Coletti (“Matt Sorum”, batteria).

I Twisted sono una band Street Hard Rock di Pescara, attivi nella scena metal italiana dal 2013. Unendo elementi della scuola Hard n' Heavy Americana e scandinava, la band ha creato il suo stile a base inni hard rock potenti, melodici ed orecchiabili che ha permesso al gruppo di firmare per la storica casa discografica americana Demon Doll Records. Il singolo di debutto dei Twisted, “Give Me Hell”, è stato subito inserito dalla label nella compilation "GlamNation Vol. 6" e poi nella loro prima release del 2016 "Dancin' On Chaos".

L'Ep di debutto ha ricevuto recensioni positive dalla critica: il singolo “Roll The Dice” è stato inserito dalla Webzine Sleaze Roxx nella Top 5 delle migliori canzoni del 2016, e l'Ep tra i migliori album del 2016 secondo i lettori. Nel corso degli anni la band ha girato l'Italia suonando in venue storiche come il Traffic di Roma e il Legend Club di Milano aprendo i concerti di band come i leggendari Skid Row, i finlandesi Reckless Love, David Ellefson (storico membro dei Megadeth) e Pino Scotto. Nell'estate 2022 la band è stata scelta per aprire il concerto dello storico chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton, ad Hai Bin.

Nell'ottobre 2022 la band ha pubblicato il primo full length intitolato “Godspeed” accolto dalle testate italiane ed estere con ottime recensioni e considerato una delle migliori release metal italiane del 2022/2023. Attualmente la band è impegnata in un'intensa attività live per i club di tutta Italia. La line up dei Twisted comprende Philip DeVille (voce solista), Bob J. Riot (chitarra solista/voce), Mark Logan (basso), Izzy Vice (chitarra), Shawn "Scialo" Bradley (batteria).