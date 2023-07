Disasterpiece (tribute Slipknot) all’Hai Bin Rock Festival

All’Hai Bin Rock Festival venerdì 14 luglio si esibiranno i Disasterpiece, tribute band degli Slipknot che tornano a infuocare il pubblico del capoluogo adriatico dopo l’ottimo riscontro avuto nei loro precedenti live. Sarà l’occasione per celebrare gli Slipknot, uno dei gruppi più innovativi, discussi, provocatori e controversi della scena musicale mondiale che, al suo caratteristico sound, ha da sempre abbinato ?maschere, travestimenti e costumi fuori dagli schemi. Il loro ultimo lavoro è “The End, So Far” uscito nel 2022. L’ingresso è gratuito.

Disasterpiece è un progetto che muove i suoi primi passi nel 2010 spinto dalla grande passione di nove ragazzi romani che hanno come obiettivo quello di ricercare e portare sul palco le sonorità e la spettacolarità visiva della band americana dell’Iowa. Dopo anni di ostinata e puntigliosa preparazione nonostante diversi cambi di formazione, i Disasterpiece iniziano a esibirsi live dal 2016 solcando alcuni dei palchi più rinomati e prestigiosi dello scenario italiano tra cui il Jailbreak (Roma), Traffic (Roma), Rock Town (Pordenone), Freqency (Napoli) e Lizzard (Caserta).

Diversi sono stati gli eventi importanti ai quali la band ha preso parte: raduni italiani Slipknot Italia insieme alla tribute band Subliminal Verses, concerti metal con le tribute band Linkin Party, Kornea, Tribute of the year, Godamn Superstar, altri in collaborazione con l’organizzatore Metamorphosis. Dopo più di dieci anni di attività, i “Disasterpiece” continuano con impegno, meticolosità ed entusiasmo ad investire sulla preparazione di un’esibizione ed un’esecuzione quanto più fedeli agli Slipknot originali.

Nulla viene lasciato al caso, tant’è vero che il parco della strumentazione e delle tute viene arricchito costantemente. Per le maschere ci si avvale della collaborazione dei migliori mask maker italiani e internazionali. Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta il concerto: “Un live da non perdere assolutamente. I Disasterpiece, band di Roma, fanno ritorno a Pescara dopo il grande successo delle passate edizioni. Nove musicisti sul palco, nove maschere inquietanti e tanto rock pesante per le vostre orecchie”. Info: 328/9328836, 085/4222828.