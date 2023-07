Il Cool Jazz Trio al Lido L’Adriatica per “Cultura al Sole”

Oltre 50 eventi in cartellone con protagonisti più di 100 tra artisti, autori e operatori culturali, e circa 25 stabilimenti balneari del litorale pescarese coinvolti: sono i numeri di “Cultura al Sole”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara in collaborazione con la Rete civica “Pescara Legge” e coordinata da Endas Abruzzo Aps, in collaborazione e sinergia con tante realtà dell’associazionismo pescarese, in particolare con l’associazione Formart.

La rassegna, che andrà avanti fino alla metà di settembre, prevede all’interno del suo ricco programma appuntamenti musicali e teatrali, mostre fotografiche e di pittura, presentazione di libri ed altri eventi artistici “con l’obiettivo di sperimentare nuovi approcci alla fruizione della cultura”, ha spiegato il presidente dell’Endas Abruzzo Simone D’Angelo, “portandola anche in contesti di svago e relax, come per l’appunto la spiaggia”.

Venerdì 28 luglio dalle 10 alle 19, allo stabilimento il Lido L’Adriatica, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Frammenti d’Anima” di Antimo Rossi, un viaggio straordinario attraverso le profondità dell'animo umano, catturando istanti preziosi e intime emozioni con l’obiettivo della macchina fotografica. A seguire, dalle 19 alle 20, a salire sul palco sarà il Cool Jazz Trio formato da Marco Vignali al flicorno e alla voce, Vincenzo De Ritiis alla fisarmonica e Luigi Blasioli al contrabbasso, con il suo repertorio assai variegato che spazia dai grandi classici del jazz alla canzone d’autore.