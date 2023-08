Angelo Branduardi in concerto a Penne per il Festival del Medioevo

Angelo Branduardi si esibirà a Penne lunedì 7 agosto, a partire dalle ore 21.30, per un concerto a ingresso gratuito che si terrà in piazza Luca da Penne. Non sarà necessaria la prenotazione. Il live del noto cantautore, che si svolgerà all'interno del Festival del Medioevo, rientra nell'ambito di "The hits tour", un viaggio a tutto tondo, dalle ballate al "rock branduardiano", con il menestrello della musica italiana, che come suggerisce il nome del tour proporrà tutti i suoi più grandi successi.

Anche per questo motivo si tratterà di un evento assolutamente da non perdere. Branduardi porterà dunque in piazza uno spettacolo suggestivo e poetico, emozionando sicuramente il pubblico in un'alternanza di voce e violino, chitarre, basso, tastiera e percussioni. Angelo è da sempre capace di fondere, in maniera meravigliosa, musica e poesia, riportando agli spettatori le canzoni che lo hanno reso unico.